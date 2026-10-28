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Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

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Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

Trabzonspor’da Paul Onuachu’nun yokluğunda ön plana çıkan Franculino Dju, forma giydiği 8 resmi maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekerek yıldız futbolcuyu aratmadı.

#1
Foto - Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

Trabzonspor’un sezon başladıktan sonra Danimarka temsilcisi Midtjylland’dan kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu futbolcusu Franculino Dju, kısa sürede takımın hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri haline geldi. Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu’nun Gençlerbirliği maçında sakatlanmasının ardından oyuna giren Dju, ilk karşılaşmasında gol atarak bordo-mavili kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2 gol atan 22 yaşındaki oyuncu, katkı vermeye devam ediyor.

#2
Foto - Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

Onuachu’nun yerini golleriyle doldurdu Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golünü atan Franculino Dju, Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor deplasmanında da fileleri havalandırdı. Dju son olarak Rizespor karşısında attığı 2 golle takımının 4-3’lük galibiyetinde önemli rol oynadı. Ligde 6 maçta 4 gol ve 2 asistte yapan Dju, bu sezon 7 lig karşılaşmasında 2 gol kaydeden Onuachu’yu geride bıraktı. Geçen sezon 22 golle gol krallığını paylaşan Nijeryalı futbolcunun yokluğunda sorumluluk alan 22 yaşındaki futbolcu, skor üretme becerisiyle takımına önemli katkı sağladı.

#3
Foto - Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

Avrupa’da da etkili Franculino Dju, UEFA Konferans Ligi’nde de golcü kimliğini ortaya koydu. Trabzonspor’un deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu 4-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Dju, sahasında İskoçya ekibi Hearts’ı 2-0 yendiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Avrupa kupalarında 2 maçta 3 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, böylece bordo-mavili formayla çıktığı 8 resmi müsabakada toplam 7 gole ulaştı. Trabzonspor, Dju’nun ligde gol attığı 3 maçta 9 puan toplarken, Avrupa’daki 2 mücadeleden de 6 puan elde etti.

#4
Foto - Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

Salah’ın ardından takımın en skorer oyuncusu Trabzonspor’un hücum hattında Mısırlı futbolcu Muhammed Salah da golleriyle öne çıkarken, Franculino Dju takımın en skorer isimleri arasında yer aldı. Süper Lig’in ilk 9 haftasında 22 gol atan bordo-mavili ekipte 8 golle Salah ilk sırada bulunurken, Dju da 4 golle takip etti. Paul Onuachu’nun sakatlığı sonrasında bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Franculino Dju, hem ligde hem de Avrupa’da ortaya koyduğu performansla Trabzonspor’un gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Dju'nun yükselen grafiği, bordo-mavili takımın yoğun maç takviminde hücum gücünü korumasına da katkı sağladı.

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