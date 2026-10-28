Gol yollarında Onuachu etkisi! Franculino Dju dikkat çekiyor

Salah’ın ardından takımın en skorer oyuncusu Trabzonspor’un hücum hattında Mısırlı futbolcu Muhammed Salah da golleriyle öne çıkarken, Franculino Dju takımın en skorer isimleri arasında yer aldı. Süper Lig’in ilk 9 haftasında 22 gol atan bordo-mavili ekipte 8 golle Salah ilk sırada bulunurken, Dju da 4 golle takip etti. Paul Onuachu’nun sakatlığı sonrasında bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Franculino Dju, hem ligde hem de Avrupa’da ortaya koyduğu performansla Trabzonspor’un gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Dju'nun yükselen grafiği, bordo-mavili takımın yoğun maç takviminde hücum gücünü korumasına da katkı sağladı.