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Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

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IHA Giriş Tarihi:

Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Gümüşhane'nin Mescitli köyünde kontrolden çıkarak bariyerlere sağlanan araçta bulunan 1 kişi kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

#1
Foto - Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Gümüşhane istikametine ilerleyen H.B. idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

#3
Foto - Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. (56) ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.

#4
Foto - Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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