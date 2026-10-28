Gümüşhane'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!
Gümüşhane'nin Mescitli köyünde kontrolden çıkarak bariyerlere sağlanan araçta bulunan 1 kişi kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gümüşhane'nin Mescitli köyünde kontrolden çıkarak bariyerlere sağlanan araçta bulunan 1 kişi kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi.
Gümüşhane istikametine ilerleyen H.B. idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. (56) ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23