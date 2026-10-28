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Ekonomi
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Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

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Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

Küresel piyasaların kilitlendiği Fed faiz kararı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı. 2027 yılına ilişkin kritik öngörülerini paylaşan Memiş, yeni dönemde temel hedefin para kazanmaktan ziyade mevcut varlıkları enflasyona karşı korumak olacağını vurguladı. Peki Altın yatırımcısının beklediği yükseliş gelecek mi? 2027 yılında kimse para kazanamayacak mı?

#1
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasaların odağındaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde altın, gümüş, Bitcoin ve petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

Fed’in faiz kararını pas geçmesini beklediğini belirten Memiş, 25 baz puanlık faiz indiriminin aralık ayında yapılabileceğini ifade etti. 2027 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, yatırımcıların önceliğinin para kazanmak değil, mevcut varlıklarını enflasyona karşı korumak olması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA: İslam Memiş, yarın saat 21.00’de açıklanacak Fed’in ekim ayı faiz kararının küresel piyasaların odağında olacağını belirtti. Aralık ayında yılın son toplantısını gerçekleştirecek Fed’in yarın faizleri sabit bırakabileceğini düşündüğünü kaydeden Memiş, 25 baz puanlık faiz indiriminin ise aralık ayında gelebileceğini öngördü. Memiş, Fed’in kasım ayındaki ara seçimlerin sonuçlarını görmek isteyebileceğini ifade etti.

#4
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının da bu haftanın önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının enflasyonla mücadele kapsamında şekillendiğini, petrol fiyatlarındaki yükselişin ise bu süreçte önemli bir etken olduğunu söyledi.

#5
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

ALTIN VE DÖVİZDE KRİTİK VİRAJ: Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları öncesinde yatırımcıları uyardı. Çarşamba ve Perşembe günlerine işaret eden Memiş; borsa, dolar, altın ve gümüş cephesindeki beklentilerini açıklayarak "Mevcut seviyelerde altın ve gümüş benim paramla ucuz" değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yayımladığı haftalık piyasa değerlendirmesinde Fed ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarına, petrol fiyatlarına ve Orta Doğu’daki gelişmelere yer verdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon baskısını artırdığına dikkat çeken Memiş, altın ve gümüşü mevcut seviyelerde ucuz bulduğunu söyledi. Borsa İstanbul, dolar/TL, ons altın ve Bitcoin için takip ettiği seviyeleri de paylaştı.

#7
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

PETROL YÜKSELİYOR, ENFLASYON BASKISI BÜYÜYOR: Küresel piyasaların yönünü belirleyecek gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, haftanın en önemli başlıkları arasında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarını gösterdi. ABD ile İran arasındaki gerilim ve İsrail’deki seçim sürecinin de piyasaların gündeminde bulunduğunu belirtti.

#8
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

Petrol fiyatlarının küresel ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyondan merkez bankalarının faiz politikalarına kadar geniş bir alanı etkilediğini söyledi. Memiş, konunun yalnızca finans piyasalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Petrol fiyatları yükseldikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor" dedi. Petrol fiyatlarının yüksek kalmasının kalıcı enflasyon riskini artırdığını belirten Memiş, ABD'de açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7 olduğunu, piyasa beklentisinin ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

#9
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

PİYASALARIN YÖNÜNÜ BU İKİ VERİ BELİRLEYECEK: Fed'in faiz kararının ardından Başkan Kevin Warsh'ın açıklamalarının yakından izleneceğini belirten Memiş, piyasalarda faizlerin sabit tutulması beklentisinin öne çıktığını söyledi. Aralık ayındaki toplantının da para politikası açısından önem taşıdığını kaydetti. Avrupa Merkez Bankasının kararının ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının da avro ve küresel piyasalar üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, hafta boyunca açıklanacak kararların fiyatlarda sert hareketlere yol açabileceğine dikkat çekti. Yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyaran Memiş, "Fed'in faiz kararı yarın 21'de. 21.30'da da Fed başkanından açıklamalar var. Yani yarın akşam saat 21 itibarıyla perşembe akşamı saat 21'e kadar piyasalarda geniş bir dalgalanma olacak. Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

BORSA İSTANBUL: Borsa İstanbul'un 11.233 puan seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, endeksin dar bir bantta hareket ettiğini söyledi. Borsa İstanbul için aşağıda 10.800 puanı, yukarıda ise 11.800 puanı takip ettiğini belirten Memiş, 11.000 puan seviyesinin üzerindeki seyrin önemini vurguladı. DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: Dolar/TL kurunun 49,78 seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, kurda 50 lira seviyesinin gündeme geldiğini belirtti. Memiş, dolar/TL için yıl sonu beklentisini 52 lira olarak açıkladı. Kurun seyrinde küresel para politikaları ve doların uluslararası piyasalardaki gücünün etkili olacağını ifade etti. Euro/dolar paritesinde ise 1,1120 seviyesini destek, 1,1220 seviyesini direnç olarak takip ettiğini söyledi. Ons altının 4.002 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, fiyatın 4.000 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü kaydetti. Haftalık hareket açısından 4.070-4.080 dolar aralığını takip ettiğini söyledi. Gram altının Kapalıçarşı'da 6.451 lira seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, fiziki altın piyasasında son iki haftadır satışların arttığını ifade etti. İhtiyaç nedeniyle altın bozduranların piyasadaki arzı artırmasının gram altın fiyatına yansıdığını belirtti. Altın ve gümüşe ilişkin kişisel değerlendirmesini de paylaşan Memiş, "Benim paramla altın ve gümüş şu anda ucuz" dedi. Gümüşün ons fiyatının 53,65 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 53-54 dolar bandının ardından yukarıda 56 ve 57 dolar seviyelerinin, aşağıda ise 50 dolar desteğinin izlenebileceğini söyledi.

#11
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

DOLARIN GÜCÜ : Küresel piyasalardaki genel görünümü değerlendiren Memiş, dolar endeksinin 102 seviyesindeki seyrine ve ABD tahvil faizlerinin güçlü duruşuna dikkat çekti. Altın-gümüş rasyosunun 75 seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu göstergede 68 seviyesini aşağıda, 76 seviyesini ise yukarıda takip ettiğini söyledi. Rasyodaki yükselişin gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemesine eşlik ettiğini ifade ederek gümüş yatırımcılarının bu göstergeleri yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Memiş sözlerini şöyle sonlandırdı: "Genel tabloya baktığımız zaman çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve devamında İsrail'deki seçim sonuçları var. Devamında Trump'ın açıklamaları var. Yani dışarıya odaklı bir hafta geçireceğiz bu hafta boyunca. Genel hatlarıyla piyasalardaki son durum bu şekilde. Perşembe günü Fed'in faiz kararına verilmiş olan mesajları, bundan sonra neler olabilir kısmının ipuçlarını arayacağız"

#12
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

#13
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

#14
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

#15
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

#16
Foto - Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

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