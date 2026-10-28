Haftayı nasıl kapatabilir? İslam Memiş'ten altın tahmini

BORSA İSTANBUL: Borsa İstanbul'un 11.233 puan seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, endeksin dar bir bantta hareket ettiğini söyledi. Borsa İstanbul için aşağıda 10.800 puanı, yukarıda ise 11.800 puanı takip ettiğini belirten Memiş, 11.000 puan seviyesinin üzerindeki seyrin önemini vurguladı. DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: Dolar/TL kurunun 49,78 seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, kurda 50 lira seviyesinin gündeme geldiğini belirtti. Memiş, dolar/TL için yıl sonu beklentisini 52 lira olarak açıkladı. Kurun seyrinde küresel para politikaları ve doların uluslararası piyasalardaki gücünün etkili olacağını ifade etti. Euro/dolar paritesinde ise 1,1120 seviyesini destek, 1,1220 seviyesini direnç olarak takip ettiğini söyledi. Ons altının 4.002 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, fiyatın 4.000 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü kaydetti. Haftalık hareket açısından 4.070-4.080 dolar aralığını takip ettiğini söyledi. Gram altının Kapalıçarşı'da 6.451 lira seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, fiziki altın piyasasında son iki haftadır satışların arttığını ifade etti. İhtiyaç nedeniyle altın bozduranların piyasadaki arzı artırmasının gram altın fiyatına yansıdığını belirtti. Altın ve gümüşe ilişkin kişisel değerlendirmesini de paylaşan Memiş, "Benim paramla altın ve gümüş şu anda ucuz" dedi. Gümüşün ons fiyatının 53,65 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 53-54 dolar bandının ardından yukarıda 56 ve 57 dolar seviyelerinin, aşağıda ise 50 dolar desteğinin izlenebileceğini söyledi.