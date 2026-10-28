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Dünya Katil Netanyahu istediğini alamadı! Seçim sonuçları vahim
Dünya

Katil Netanyahu istediğini alamadı! Seçim sonuçları vahim

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Katil Netanyahu istediğini alamadı! Seçim sonuçları vahim

İsrail’de genel seçimin ardından güncellenen sandık çıkış anketi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam sandalye sayısını 18’e çıkardı. Muhalefet 52, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu ise 50 sandalyede kalırken, iki blok da hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın güncellediği sandık çıkış anketinde, Ortak Liste’nin sandalye sayısı bir artarken muhalefetteki Birlikte Listesi bir sandalye kaybetti. Henüz kesinleşmeyen tabloya göre, 120 üyeli İsrail Meclisi’nde hiçbir blok tek başına 61 sandalyelik hükümet kurma çoğunluğunu sağlayamıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un öncülüğündeki muhalefet bloğu, 52 sandalyeyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki 50 sandalyeli iktidar bloğunun önünde bulunuyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

KAN, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesinin Meclis'e gönderdiği toplam milletvekili sayısını 17'den 18'e yükseltti.

Güncel ankette, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste milletvekili sayısını 10'dan 11'e yükselirken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekilinde kaldı.

Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi, güncellenen sandık çıkış anketinde 14'ten 13 milletvekiline düştü.

Güncellenen sandık çıkış anketinde değişiklik gözlenmeyen diğer sonuçlar şu şekilde:

Mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekili çıkarırken Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Sandık çıkış anketine göre, muhalefet bloğundaki eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.

Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.

Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

Sandıkların 27 Ekim'de yerel saatle 22.00'de kapanmasıyla oy sayımı başlarken, kesin sonuçların, yapılacak itirazların da değerlendirmesinin ardından en geç 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!
Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

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Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

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