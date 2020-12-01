YKS başvuruları başladı mı? | YKS sınavı ne zaman?

YKS başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2021 yılına çok az bir süre kalmasıyla üniversite adayları başvurularının alınacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Adaylar, sıklıkla YKS başvuruları ne zaman alınacak, sınav ne zaman yapılacak? YKS konuları belli oldu mu? sorularına cevap arıyor.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi ne zaman?

2021 YKS başvuru ve sınav tarihine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. 2020 yılının YKS başvuruları 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanmıştı.