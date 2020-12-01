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Eğitim YKS başvuruları başladı mı? | YKS sınavı ne zaman?
Eğitim

YKS başvuruları başladı mı? | YKS sınavı ne zaman?

2021 yılına çok az bir süre kala üniversite adaylarının kafalarında birtakım soru işaretleri yer almaya başladı. Bunların en başında ise YKS başvuruları ve sınav tarihleri yer alıyor. Diğer yandan YKS konuları belli oldu mu? sorularının da yanıtı merak konusu oldu. İşte YKS hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:41:00 -
YKS başvuruları başladı mı? | YKS sınavı ne zaman?

YKS başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2021 yılına çok az bir süre kalmasıyla üniversite adayları başvurularının alınacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Adaylar, sıklıkla YKS başvuruları ne zaman alınacak, sınav ne zaman yapılacak? YKS konuları belli oldu mu? sorularına cevap arıyor.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi ne zaman?

2021 YKS başvuru ve sınav tarihine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. 2020 yılının YKS başvuruları 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanmıştı.

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