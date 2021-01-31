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Eğitim YKS başvuruları başladı mı? YKS başvurusu ne zaman nasıl yapılır?
Eğitim

YKS başvuruları başladı mı? YKS başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

YKS başvuru tarihi | 2021 YKS'ye hazırlananlar sınav başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS 2021 başvuruları ne zaman? 2021 YKS başvuru tarihi | 2021 YKS ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:44:00 -
YKS başvuruları başladı mı? YKS başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

YKS 2021 başvuru tarihi | Üniversite sınavına hazırlananlar YKS 2021'in ne zaman yapılacağını araştırıyor. Pek çok kişi YKS başvuruları ne zaman alınacak?

YKS başvuruları başladı mı? YKS başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda.

2021 YKS 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. YKS 1. oturum 26 Haziran, 2. oturum ve 3. oturum 27 Haziran'da yapılacak.

2021 YKS'ye girecek olanlar sınav başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor. YKS başvuruları 4 Şubat Perşembe günü başlayacak. Sınav başvuruları 2 Mart Salı günü sona erecek. YKS geç başvuruları ise 17 Mart'ta başlayıp 18 Mart saat 23.59'da sona erecek. 2021 YKS sonucu ise 4 Ağustos’ta ilan edilecek.

YKS başvuru işlemleri ÖSYM aday işlemleri web sitesi üzerinden yapılacak.

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