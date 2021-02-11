YKS başvuru ücreti ne kadar?
YKS başvuruları 4 Şubat'ta alınmaya başladı. 2021 YKS başvurusu son gün ne zaman? 2021 YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...
2021 YKS başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Ortaöğretimden yükseköğretime geçecek öğrencilerin katılması gereken 2021 YKS başvuru ücreti araştırılıyor.
YKS 2021 ne zaman?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
YKS başvuru ücreti ne kadar?
2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen
bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,
*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,
*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.