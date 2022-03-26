Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyenler hazırlıklarını sürdürüyor. Bu seneden itibaren sınavda baraj puan uygulaması olmayacak. Adaylar ise başvuruların sona erip ermediğini araştırıyor.

YKS başvuru bitti mi? YKS ne zaman yapılacak 2022

YKS başvuruları 11 Şubat-7Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular ise 16-17 Mart'ta alındı ve başvuru süreci tamamlandı. YKS bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte sınav başvuru yapanların sayısı da bir hayli arttı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başvuru yapanların sayısını açıkladı.

Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu" dedi.

Aygün, "Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)" ifadelerini kullandı.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022

Öte yandan adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını da merak ediyor. Genellikle sınava 1-2 hafta kala sınav giriş belgeleri erişime açılıyor. Bu sebeple YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayı başında açılması bekleniyor.