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İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri dikkat çekti.

#1
Foto - İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf

"ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR" - TRT Spor'un aktardığı habere göre; Kendisini motive edemediğini açıklayan İsmail Kartal, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum." dedi.

#2
Foto - İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf

Ayrılığın her iki taraf için de doğru karar olduğuna inandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf

SEZON PERFORMANSI - Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

#4
Foto - İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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