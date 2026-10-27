İsmail Kartal'dan gündem olan itiraf
Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri dikkat çekti.
"ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR" - TRT Spor'un aktardığı habere göre; Kendisini motive edemediğini açıklayan İsmail Kartal, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum." dedi.
Ayrılığın her iki taraf için de doğru karar olduğuna inandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI - Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
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