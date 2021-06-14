YKS baraj puanı kaç 2021? YKS baraj puanı düştü mü?

2020 yılında eğitime olan etkisini azaltmak amacıyla ÖSYM tarafından Üniversite sınavı baraj puanı 170 olarak aşağıya çekilmişti. 2021 YKS sınavına girecek adaylar bu yılda aynı baraj puanlarının geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS sınavında baraj puanı kaç?

YKS baraj puanı kaç 2021?

26-27 Haziran tarihinde yapılacak YKS sınavına kısa bir zaman kaldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday sınava hazırlık yaparken öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında YKS baraj puanın kaç olduğu geldi. Geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerin pandemiden en az şekilde etkilenmesi için ÖSYM sınavlarda değişikliğe gitmişti. YKS baraj puanı 170 olurken TYT sınavı için baraj düşürülmüştü. Peki 2021 yılında YKS baraj puanı kaç olacak?

Pandeminin etkilerinin en aza indirilmesi için 2020 yılında yapılan sınavda lisans programlarını tercih etmek isteyen öğrenciler için YKS baraj puanı 180’den 170 düşürüldü. Aynı zamanda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) ise baraj puanı 150 olarak belirlendi. Yapılan açıklamada bu uygulamanın sadece geçtiğimiz yıl geçerli olduğu duyurulmuştu. Bu yıl yapılacak sınavlarla ilgili ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda detaylar belli oldu.

TYT sınavında 150 ve puan üzeri alan adaylar TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil puanları 180 ve üzeri olmayan adaylar sadece ön lisans programlarını tercih edebilecek.

Bu adaylar lisans programlarını tercih edemeyecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvuru yapabilmek için TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.