YKS haziran ayında gerçekleşti. 22-26 Ağustos tarihlerinde üniversite kayıtları alındı. Ardından ek tercih süreci başladı. Peki, bir kez daha ek tercih yapılacak mı?

YKS 3.ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS bir kez daha ek tercih olacak mı?

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihinde yapıldı. Temmuz ayında sonuçların açıklanmasıyla birlikte ağustosta tercihler yapıldı. Yerleştirme sonuçların açıklanmasıyla birlikte 22-26 Ağustos tarihlerinde üniversite kayıtları alındı. Kayıtların ardından belirlenen boş kontenjanlar için ek tercih süreci başladı. Ek tercihler 7-13 Eylül tarihleri arasında alındı. Et tercih yerleştirme sonuçları ise 19 Eylül'de ilan edildi. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl adaylara iki kez ek tercih şansı tanınmıştı. 2022 yılında 3.ek tercih sürecinin olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.