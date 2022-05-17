YKS 2022 yerleri açıklandı mı? ÖSYM 202 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

YKS sınav yerleri, sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 Haziran ve 19 Haziran’da iki oturum olarak uygulanacak.

YKS TYT AYT saat kaçta?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ilk oturum olarak 18 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise ikinci oturum olarak 18 Haziran’da yapılacak. Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) süresi 180 dakika olacak. Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika olacak. YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.