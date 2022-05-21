YKS 2022 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama!

YKS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. ÖSYM YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranının açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak ediliyor.

2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

Burslu bölümleri tercih edebilir misiniz?

ÖSYM’nin baraj puanları kaldırma kararı bölümlerin burslu veya burssuz olması konusu ile ilgili değildir. Öğrenciler her türden bursa sahip (Tam Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) bölümleri herhangi bir kısıtlama olmadan tercihleri arasına koyabileceklerdir. Bir bölüme yerleşebilmenin en temel şartı puan üstünlüğüdür. Örneğin; bir bölümün kontenjanın 60 olduğunu, o bölümü 87 kişinin tercih ettiğini varsayalım. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandığında öğrencinin puanı ilk 60 kişilik kontenjanın içindeyse (mesela 46. Sırada olsun) öğrenci o bölüme yerleştirilir. Eğer öğrencinin puanı ilk 60 puanın arasına giremediyse (mesela 65. Sırada olsun) öğrenci o bölüme yerleşemez.

YKS'de hangi bölümler tercih edilecek?

Üniversitelerdeki süreçleri tercih etmek ve yerleştirilmek olarak iki aşama şeklinde tanımlayabiliriz. Bir bölümün özel olarak bir puan standardı yok ise (öğretmenlikler, mühendislikler, tıp, diş hekimliği, hukuk vb) ve öğrencinin o bölüme ilişkin puanı hesaplanmış ise öğrenci istediği her bölümü tercihlerine yazabilir. Ancak öğrencinin kazanabilmesi için aldığı puanın yeterli olması gerekecektir.

YKS yerleştirme puanı nasıl belirlenecek?

Üniversite sınav sisteminde aslında sınav yapılmadan önce bile öğrencilerin tamamının bir puanı bulunmaktadır. ÖSYM puanları hesaplarken 100 temel puan üzerinden hesaplar. Yani tüm öğrencilerin sınavdan önce 100 puanı zaten vardır. Ayrıyeten öğrenci, mezun olduğu veya mezun olacağı lisesinden getirdiği diploma puanı doğrultusunda bir Orta Öğretim Başarı Puanına (OÖBP) da sahiptir.

Örneğin bir öğrencinin lisesinden 72,35 diploma puanı ile mezun olduğunu varsayalım bu öğrencinin diploma puanı 500 üzerinden bir puana dönüştürüldüğünde öğrencinin OÖBP’si yaklaşık 361,75 puan olur. Bu puanın öğrenciye sınav puanına katkısı yaklaşık 43,41puan olacaktır. ÖSYM’nin 100 puanlık temel puanı ve okul puanı ile birlikte bu öğrencinin sınava girmeden dahi 143,41 puanı bulunmaktadır denebilir. Öğrenci bu puanı sınavda yaptığı netleri kullanarak arttırmaya istediği bölümün puanına ulaşmaya çalışacaktır.

YKS sınavı Yüzdelik dilimler nasıl belirlenecek?

Üniversite sınav sistemi genel mantık itibariyle bir sıralama sistemidir. Öğrenciler puan üstünlüğüne dayalı olarak en yüksek puanlı öğrenciden daha düşük puanlı öğrenciye doğru sıralandığı bir sisteme tabi tutulurlar. Öğrencinin aldığı puanın o genel sıralamada karşılık geldiği bölüme de yüzdelik dilim denmektedir. Geçen yıl baraj puanın altında kalan öğrenciler yerleştirme puanları hesaplanmadığı için yüzdelik dilimlerini göremiyorlardı. Bu yıl sınava girmiş gerekli testlerden en az yarım net (0,5 net)yapabilmiş tüm öğrencilerin sınav puanlarına okul puanları eklenecek ve yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Öğrenci, o puana denk gelen yüzdelik dilimini sınav sonuç kâğıdında görebilecektir.