YKS 2022 saat kaçta? YKS sınavına kaç kişi girecek? YKS 2022 taban puanları başarı sıralaması açıklandı mı?

2022 YKS ne zaman gerçekleştirilecek? YKS sınavına katılacaklar bu sene baraj sorunu ile karşılaşmayacak. Zira YKS’de baraj puanı tarih olmuştu. YKS 2022 ne zaman? Geçtiğimiz hafta sonu LGS'nin yapılmasının ardından gözler üniversite sınavı tarihine yani YKS'ye çevrildi. Peki 2022'de YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2022 tarihi...

YKS ne zaman 2022?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS sınav belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS sınav süresi ne kadar?

YKS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS'ye kaç kişi katılacak?

YKS sınavına kaç kişi başvurdu? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

4 yıllık üniversite kazanmak için kaç puan gerekiyor?

Yani barajı geçerek 4 yıllık üniversite okumak için 16 net yapılması gerekiyordu. Kısaca üniversitede 4 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için TYT'den 15, AYT'den 16 olmak üzere 31 net lazımdı. 2022 YKS de ise ilgili puan için gereken iki testten birinde 0.5 ham puan alan adayların AYT puanları hesaplanacak. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edilecek. 2022 YKS taban puanları başarı sıralaması YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS yerleştirme tercih kılavuzu ile belli olmuş olacak.