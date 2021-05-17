  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var
Balıkesir'de yangın!
İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi
Netanyahu'dan pişkin mesaj!
Eğitim YKS 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS oturumları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS 2021 sınavına hazırlanan adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, YKS 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:54:00 -
YKS 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye geçiş için düzenlenen YSK'de başvuruların bitmesi ile gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, 2021 YKS sınavları ile ilgili merak edilenler...

YKS 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu olacak.

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti
Gündem

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sedat Peker'in yönelttiği iddialarla ilgili..
Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir
Dünya

Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir" dedi.
O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun
Dünya

O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay