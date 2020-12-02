2021 YKS haziran ayında mı? | YKS’ye hazırlanan adaylar sınavın ne zaman olacağını, hangi konuların sınava dahil olduğunu merak ediyor. Peki, 2020 YKS ne zaman?

YKS 2021 ne zaman? | YKS 2021 konuları

YKS 2020 koronavirüs tedbirleri kapsamında 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. 2021 YKS’nin yapılacağı tarih ise henüz açıklanmadı. Sınavın haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Müfredat konusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."