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Eğitim YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
Eğitim

YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün kaldı?

ÖSYM sınav takvimi 2021 sınavlara girecek adayların gündeminde. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan sınavların tarihleri araştırılıyor. YKS ne zaman yapılacak 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün kaldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:46:00 -
YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün kaldı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği duyuruldu. Bu noktada öğrenciler üniversite sınavı için ertelenme kararı alıp alınmadığını araştırıyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak 2021?

YKS 2021 ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM tarafından alınan karar doğrultusunda Mayıs ayında yapılacak olan İSG ve e-YDS sınavları ertelendi. Sınavların ertelenmesi YKS için erteleme olacak mı sorusunu akıllara getirdi. YKS tarihleri konusunda ÖSYM'den henüz erteleme kararı gelmedi.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.

 

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