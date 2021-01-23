YKS başvuruları ne zaman 2021 | Üniversite sınavına hazırlananların gözü kulağı ÖSYM’den gelecek olan haberdeydi. ÖSYM merakla beklenene 2021 sınav takvimini açıkladı. Hal böyle olunca YKS tarihi ve başvuru süreçleri de belli oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS 2021 başvuruları ne zaman yapılacak?

2021 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilecek. YKS geç başvuruları ise 17 Mart'ta başlayıp 18 Mart saat 23.59'da sona erecek. 2021 YKS sonucu ise 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Ardından adaylar için tercih süreci başlayacak.

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