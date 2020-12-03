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Eğitim YKS 2021 başvuruları başladı mı?
Eğitim

YKS 2021 başvuruları başladı mı?

2021 yılına çok az bir süre kala üniversite adaylarının kafalarında birtakım soru işaretleri bulunuyor. Bunların en başında ise YKS başvuruları ve sınav tarihleri geliyor. Öte yandan YKS konuları belli oldu mu? da merak kazandı. YKS 2021 başvuruları başladı mı? YKS 2021 konuları neler?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:31:00 -
YKS 2021 başvuruları başladı mı?

MEB tarafından 2021 YKS konuları sonunda belli oldu! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 202o yılında koronavirüs gölgesinde yapılmıştı. Binlerce yükseköğrenim eğitimine hazırlanan öğrenci ise 2021 YKS başvurlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 

YKS 2021 başvuruları başladı mı?

2021 YKS başvuru ve sınav tarihi henüz belli olmadı. Bir önceki başvurular 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Sınav ise 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşti.

YKS 2021 konuları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS'ye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır' denildi.

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