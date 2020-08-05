YKS 2020 üniversite tercih ekranına nasıl giriş yapılır?

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları, kontenjanları da paylaşıldı. Öte yandan, üniversite tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da aktarıldı. Bu noktada, YKS tercihleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi tarihte bitiyor?

Üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılacak?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek tercihlerle ilgili tüm detaylar 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alıyor.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar için en heyecanlı süreç geldi, çattı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan sınav sonuçlarının ardından merakla beklenilen YKS tercih tarihleri de yaklaştı. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek. Bu noktada, ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları da açıklandı.