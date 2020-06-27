YKS 2020 TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak son dakika

TYT’de Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS TYT AYT ve YDT sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. YKS'nin soru ve cevapları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM’nin internet sitesi www.osym.gov.tr/ üzerinden yayınlanacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları YKS sonuçları 28 Temmuz'da ÖSYM’nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS’e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

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