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Eğitim

YKS 2020 baraj puanı kaça düşürüldü? YKS barajı kaç oldu? YÖK son dakika açıkladı

YKS 2020 baraj puanı kaça düşürüldü? YÖK son dakika açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran tarihinde yapılacağının duyurmasının ardından YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. YÖK sadece bu sene için 2020 YKS baraj puanının düşürüldüğünü açıkladı. Peki, YKS 2020 baraj puanı kaça düşürüldü? YKS barajı kaç oldu? YÖK son dakika açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:49:00 -
YKS 2020 baraj puanı kaça düşürüldü? YKS barajı kaç oldu? YÖK son dakika açıkladı

YKS 2020 baraj puanı kaça düşürüldü?

YÖK: "Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. açıklamasında bulundu.

YKS 2020 ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında YKS tarihi hakkında da açıklamalar yapıldı. Üniversite sınavının alınan kararlar sonrasında 27- 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacağı açıklandı. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler.

YKS'de hangi konulardan sorumlu olunacak?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

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