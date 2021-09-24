YKK ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021-YKS Ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında tamamlandı. YKS ek tercih başvurusu yapan adaylar, 25 TL olan ek yerleştirme ücretini 24 Eylül Cuma gününe kadar yatırmıştı. YKS ek tercih işleminde bulunan adaylar meraklı gözlerle 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarını beklemekte. Peki 201 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları 2 Ekim’de açıklanmıştı. 2021-YKS Ek Yerleştirme tercih sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından öğrenilebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayın

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de yapmıştı.

2020 YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayın