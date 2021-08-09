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Ekonomi YK Enerji, yangınlara karşı helikopter kiraladı
Ekonomi

YK Enerji, yangınlara karşı helikopter kiraladı

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Milas’taki orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında büyük ve kapsamlı yangınlarda kullanılan MI-26 tipi bir helikopteri Beyaz Rusya’dan kiraladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:57:00 -
YK Enerji, yangınlara karşı helikopter kiraladı

Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, SHGM ve uçuş menzilindeki ülkelerin hava sahaları ile ilgili izinleri acil kodu ile tamamlanan helikopter, diğer ülkelerden uçuş izinlerinin alınmasının ardından hava muhalefetinin izin verdiği ilk fırsatta hareket ederek 9 saat süren uçuş sonra Türkiye’ye ulaştı. Toplam 15 ton su boşaltma kapasitesine sahip MI-26 tipi helikopter, YK Enerji tarafından süren yangınlara karşı alınan önlemler kapsamında Beyaz Rusya’dan kiralandı. Helikopterde 3 pilot, 3 yardımcı pilot, 1 seyrüseferci, 1 uçuş mühendisi, 2 elektronik sistem operatörü, 1 yüklemeci ve 3 teknisyen olmak üzere 14 mürettebat görev alıyor. Söz konusu helikopterin 5 Eylül’e kadar hizmet vermesi planlanıyor.

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