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Dünya Yiyin birbirinizi! İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'BAE' tepkisi
Dünya

Yiyin birbirinizi! İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'BAE' tepkisi

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı için yürütülen müzakereleri kendisinden ve savunma kurumlarından gizlediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:38:00 -
Yiyin birbirinizi! İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'BAE' tepkisi

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışı için yürütülen müzakereleri kendisinden ve savunma kurumlarından gizlediğini söyledi.

Savunma Bakanlığından konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savunma Bakanı, BAE ile barış anlaşmasını imzalandıktan sonra, (Abu Dabi'ye) gelişmiş silahların satışına ilişkin müzakereler yapıldığını öğrendi. Müzakerelere dahil olan İsrailli yetkililerce bu konu biliniyordu ancak bu bilgi savunma kurumlarından gizlendi." denildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise F-35 satışının İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığı ve bu konunun iki ülke arasında 15 Eylül tarihinde imzalanan barış anlaşmasından sonra gündeme geldiği ileri sürüldü.

İşgalci İsrail ve BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılması için yapılan müzakerelerin Savunma Bakanı Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'den gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Netanyahu, BAE ile ilişkileri normalleştirilmesi için yapılan müzakerelerin "basına sızdırılması ve böylece bu girişimlerin bölgesel düşmanlar tarafından bozulabileceği" endişesi ile bu bilginin Gantz ve Ashkenazi'den gizlendiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 14 Ağustos tarihinde Netanyahu'nun müzakerelerin bir parçası olarak BAE'ye F-35 satışına onay verdiğini yazmış, İsrail Başbakanı haberi yalanlamıştı.

Netanyahu ve Gantz bugün yayınladıkları ortak yazılı açıklamada, ABD'nin BAE'ye F-35 satışına İsrail'in karşı çıkmayacağı belirtilmişti.

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