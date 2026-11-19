PATATESLERİN BESİN DEĞERİ KORUNDU Araştırmada yalnızca bitkilerin büyümesi değil, elde edilen patateslerin tüketilebilirliği de incelendi. Laboratuvar analizlerinde ürünlerin besin kalitesini koruduğu görüldü. Patateslerde doğal olarak bulunan ve özellikle yeşillenmeyle ilişkilendirilen glikoalkaloid adlı toksik bileşiklerin miktarında istatistiksel açıdan anlamlı bir artış tespit edilmedi. Bu sonuç, gelecekte Ay'da yetiştirilebilecek ürünlerin güvenliği açısından önemli kabul ediliyor. Patatesin seçilmesinin bir nedeni de birim alanda birçok ürüne göre daha fazla kalori sağlaması. Besleyici olması ve uzun süre saklanabilmesi de onu uzay görevleri için uygun bir gıda adayı haline getiriyor.