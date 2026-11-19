Uzayda tarihi gelişme! Ay’da patates hasadı başladı
Ay'da gelecekte kurulması planlanan üslerde gıda üretiminin mümkün olup olmadığına yönelik araştırmalarda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. NASA destekli çalışmada, Ay yüzeyindeki toprağı taklit eden özel bir karışımda yetiştirilen patateslerin, Dünya'daki örneklerle benzer gelişim gösterdiği belirlendi. Oregon State Üniversitesi'nde yürütülen deney, uzayda tarım yapılması açısından umut verirken çalışmanın Ay'da değil, Dünya'daki laboratuvarda gerçekleştirildiği vurgulandı.