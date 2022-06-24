Yiyenlerin kıymalı sandığı yeşil mercimekli börek tarifi

Yeşil Mercimekli Börek Tarifi İçin Malzemeler

1 paket böreklik yufka

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 sade soda

1 yumurta

İç harcı için malzemeler;

2 su bardağı yeşil mercimek

1 kuru soğan

Kavurmak için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kadar salça

Tuz, pul biber, karabiber

İsteğe göre kıyma

Eğer kıyma kullanacaksınız mercimeği bir bardağa düşürün.

Yeşil Mercimekli Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanları doğrayıp sıvı yağda soteleyelim.

Bir tatlı kaşığı Salçayı, çok püre olmadan haşladığımız mercimeği ve pulbiber karabiber tuz ekleyip biraz kavurduktan sonra ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım. (isteğe göre kıyma da ekleyebilirsiniz)