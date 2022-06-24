Yiyenlerin kıymalı sandığı yeşil mercimekli börek tarifi
Sizin de bildiğiniz gibi yeşil mercimek tam bir protein deposu ve çok sağlıklı bir bakliyat. Mercimekli börek yediniz mi? Yemediyseniz gerçekten çok lezzetli işte kolay tarifi...
Yeşil Mercimekli Börek Tarifi İçin Malzemeler
1 paket böreklik yufka
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 sade soda
1 yumurta
İç harcı için malzemeler;
2 su bardağı yeşil mercimek
1 kuru soğan
Kavurmak için;
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kadar salça
Tuz, pul biber, karabiber
İsteğe göre kıyma
Eğer kıyma kullanacaksınız mercimeği bir bardağa düşürün.
Yeşil Mercimekli Börek Tarifi Nasıl Yapılır?
Soğanları doğrayıp sıvı yağda soteleyelim.
Bir tatlı kaşığı Salçayı, çok püre olmadan haşladığımız mercimeği ve pulbiber karabiber tuz ekleyip biraz kavurduktan sonra ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım. (isteğe göre kıyma da ekleyebilirsiniz)