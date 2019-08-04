0553 313 94 23

Yine yolcu otobüsü, yine yangın!

İki günde 3'üncü kez otobüs yangını çıktı. Bu kez İzmir'den Çeşme'ye gitmekte olan yolcu otobüsü alev aldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:59
Yine yolcu otobüsü, yine yangın!

İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme ilçesine gitmekte olan Kemal Çetin (28) yönetimindeki Baba Tur'a ait 35 AFT 980 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı.

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan Güngör Bulut, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmcilikle uğraştıklarını ve Çeşme'ye yolcu almaya gittiklerini söyledi.

Yangın sırasında şans eseri otobüste yolcu bulunmadığını kaydeden Bulut, "Her şey normaldi. 10 yıldır yakıt aldığımız yerden mazot aldık ve İzmir'den yola çıktık. Duman, koku olunca durduk, kaputu açtık. Alev almaya başlayınca söndürmeye çalıştık. Yoldan geçenler de yardım etti. Otobüste yolcu yoktu. Zarar mala geldi, Allah'tan cana bir şey olmadı." dedi.

Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

Peş peşe otobüs yangınları

Cuma günü Balıkesir'de çıkan otobüs yangınında 5 kişi yaşamını yitirdi. Dünse Manisa'da ve İzmir-Bursa otoyolu üzerinde iki yangın çıkmıştı. Bu gece de Çeşme otobanında yangın çıktı. Peş peşe gelen otobüs yangınları dikkat çekti. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:59
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. Kemal Çetin
  6. Çeşme Otobanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da rafting yaptı
    1. Son Başbakan Binali Yıldırım,..
    2. 100 bin TL’likdolandırıcılığa: 2..
    3. Daha az harcama ile daha verimli tedavi
    4. Şamil Çinaz, takımla çalışmalara..
    5. Sudan’da sonunda anlaşma sağlandı
    6. RTÜK’ten sansür yok, denetim var
    7. Deniz Türüç’ten duygusal veda
    8. Takımdan ayrı olarak çalıştılar
    9. Kayserispor perdeyi sahasında açacak
    10. Anız yakmanın 3 yıla kadar hapis..
    11. Ataşehir Belediyesi’nden ’Uluslararası..
    12. GÜNDEM / 4 Ağustos 2019
    13. Yurtta hava durumu
    14. Yine yolcu otobüsü, yine yangın!
    15. Ravcı’dan Partizan maçı yorumu
    16. Kayalıklarda sıkışan köpek kurtarıldı
    17. Yeni Malatyaspor’da Partizan mesaisi..
    18. PKK/KCK, YPG ve FETÖ yine kurban..
    19. Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja..
    20. Kars’ta gelin adayına "süslü koç..
    21. Ankara’da iki otomobil kafa kafaya..
    22. AK Parti 2023 kadrosu için düğme bastı!
    23. İstanbul'da faciaya kıl payı! Çok..
    24. 04.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    25. Bursa'da 15 katlı binada feci yangın!
    26. Akşener'in ağır sözlerine MHP'den çok..
    27. Bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Evlere..
    28. 8 yıldır kayıp olarak aranan genç..
    29. Tarihi ayıp! Eyüpsultan ve..
    30. Beşiktaş Meydan’da takla atan araç..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar