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Spor Yine yeniden Kaan Ayhan! Bu sefer kime peki?
Spor

Yine yeniden Kaan Ayhan! Bu sefer kime peki?

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda milli futbolcu Kaan Ayhan için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:20:00 -
Yine yeniden Kaan Ayhan! Bu sefer kime peki?

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda milli futbolcu Kaan Ayhan için harekete geçti.

Fransız teknik adamla yolların ayrılması sonrasında Siyah-Beyazlı kulübün başına geçen Şenol Güneş, ligde oynadıkları Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmasında ekibiyle yaptığı analizin ardından kararını verdi.

Tecrübeli teknik adamın, iki maçın analizinde fatura savunma bölgesine çıktı. Şenol Güneş'in savunmadaki kaliteyi yükseltmek için devre arasında stoper hattına takviye istediği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Kara Kartal’ın, Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için devre arasında İtalyan kulübünün kapısını çalmayı planladığı kaydedildi.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 8 Serie A maçına çıkan Kaan, kadroda alternatif oyuncu konumunda olmaya devam ediyor. Takımının son 2 karşılaşmasında süre alamayan A Milli stoperin, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, daha önce de gündeme gelen başarılı oyuncuyu, bu kez A Milli Takım’da beraber çalışmış olmaları sebebiyle Şenol Güneş faktörüyle Kartal yapmak istediği öğrenildi.

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