Yine Wanda Nara... Yine büyük kriz kapıda!

Önümüzdeki sezon Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini sürdüren Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'nın planları sarı kırmızılıları üzebilir.

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray'da en önemli hedeflerden biri Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadroya katmak. Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon nerede olacağıyla ilgili birçok iddia ortaya atılsa da Galatasaray'da mutlu olduğu biliniyor.

30 yaşındaki forvet, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve önümüzdeki sezonu da burada geçirmek istediğini TNT Sports Argentina'ya verdiği röportajda "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" sözleriyle ifade etmişti.

Arjantinli oyuncu her ne kadar burada mutlu olduğunu ifade etse de eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın oyuncunun hayatındaki yeri ve kariyerine yön vermesinde rolünün büyük olduğu biliniyor. Nara'nın Arjantinli yıldız için önümüzdeki sezon Türkiye dışında bir kariyer planı hedeflediği ortaya çıktı. Eşinin İtalya'ya dönmesini isteyen Nara'nın bu yönde çalışmalara başladığı öğrenildi. Tgrthabere göre;

Wanda Nara'nın Icardi için Milano ekipleri olan İtalyan devleri Inter ve Milan ile görüşmeye başladığı öğrenildi.

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Transferi tamamlamak için PSG ile görüşen Galatasaray'ın öte yandan Wanda Nara'yı ikna etmek için de görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında.