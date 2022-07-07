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Gündem Yine toplu taşıma, yine aynı rezalet! Pembe vagon gelsin bu şerefsizlik bitsin
Gündem

Yine toplu taşıma, yine aynı rezalet! Pembe vagon gelsin bu şerefsizlik bitsin

İstanbul’da yaşanan olayda Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste kadınların fotoğrafını çeken bir erkek otobüsteki diğer yolcular tarafından fark edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 12:23:00 - 2022-07-07 12:23:19

Türkiye’de son dönemde artan taciz ve çıplaklık vakalarına bir yenisi daha eklendi. 

İstanbul’da yaşanan olayda Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste kadınların fotoğrafını çeken bir erkek otobüsteki diğer yolcular tarafından fark edildi. 

Bu duruma sert tepki gösteren vatandaşlara yanıt veren şüpheli şahıs, zorlamalar sonrasında fotoğraf çektiğini kabul ederek “tamam sileceğim” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra fotoğrafları çektiği iddia edilen kişi otobüsten zorla indirildi. 

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Yorumlar

kamil

pembe vagon gelince ne olacak sanki sapıklık daha da artar. Medeniyetin olduğu ülkelere bir bakın bu durumu nasıl çözülmüş akit sen hala Afganistan olmak peşindesin. Nedir bu kadın nefretiniz bitmedi gitti

cem

SANKİ DIŞARDA ÇEKEMEZMİ
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