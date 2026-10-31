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Yerel Yine Tofaş yine anormallik... Bu kez alev alev yandı
Yerel

Yine Tofaş yine anormallik... Bu kez alev alev yandı

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Yine Tofaş yine anormallik... Bu kez alev alev yandı

Tofaş marka otomobiller anormal haberlerle gündem olmaya devam ediyor. Bu kez Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki Tofaş'ta çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu.

Olay, Karapınar ilçesi çevre yolu Çetmi Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları gören sürücü ve araçtakiler kendilerini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre yolunda tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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