Artık Osimhen'i rüyalarında bile göremezler: En fazla Lewin: Nereden nereye...
Manchester United çok uzun süre Victor Osimhen için girişimlerde bulunmuştu. Şu anda içinde bulundukları konum sebebiyle forvette Dominic Calvert-Lewin'i düşünüyorlar.
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Manchester United çok uzun süre Victor Osimhen için girişimlerde bulunmuştu. Şu anda içinde bulundukları konum sebebiyle forvette Dominic Calvert-Lewin'i düşünüyorlar.
İngiliz devi Manchester United çok uzun bir süredir sportif başarıların uzağında... Bu sezon da kabus gibi geçiyor. Ayrıca mali denge konusunda da sıkıntı çekiyorlar. Yıllardır harcanan büyük paraların etkisi ortaya çıkmaya başladı. United, Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Osimhen'le ilgileniyordu.
Bugün gelinen noktada ise ibre Leeds United forması giyen Dominic Calvert-Lewin'e kaydı! Kırmızı Şeytanlar, devre arasında 29 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istiyor. 1.89 boyundaki golcünün Leeds ise sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde tamamlanacak. Oyuncunun tahmini piyasa değeri 25 milyon euro seviyelerinde...
Uzun yıllar Everton forması giyen İngiliz oyuncu, 2025 yazında bedelsiz olarak Leeds United'a imza atmıştı. Dominic Calvert-Lewin'in yaşadığı sakatlıklar, kariyerine ciddi darbe vurdu. Ancak son dönemlerde yeniden çıkış yakaladı. İngiltere Milli Takımı'nın havuzuna da dahil edildi. Dominic Calvert-Lewin, Manchester United'a gitmek istiyor. Ancak bunun için öncelikle 2 kulübün anlaşması gerekiyor.
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