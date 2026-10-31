Ermenistan'dan Türkiye açıklaması! Bakan Mirzoyan duyurdu: Yarın sabah uyandığımızda...

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde normalleşme arayışları sürerken Erivan'dan gelen açıklama gündem oldu. Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasındaki kara sınırının açılması ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jam News'te yer alan habere göre, Warsaw Security Forum kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Mirzoyan, Türkiye ile yürütülen diyaloğun oldukça ilerlediğini belirterek sınırın açılmasının artık uzak bir ihtimal olmadığını dile getirdi.

MİRYOZYAN'DAN TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, sınırın hâlâ kapalı olduğunu ancak görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediğini söyledi.

Mirzoyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan-Türkiye diyaloğu o kadar yoğun ve süreç o kadar olgunlaşmış durumda ki, gerçekten de varsayımsal olarak yarın uyanıp her iki tarafın da sınırı açacağını açıkladığını görebiliriz. Diyaloğumuz ve ilişkilerin normalleşme süreci oldukça olgunlaştı."

Ermeni Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktaya dikkat çekerek sınırın açılmasına yönelik kararın her an alınabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRI YILLARDIR KAPALI

Türkiye, Ermenistan ile kara sınırını 1993 yılında kapatmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen iki ülke arasındaki sınırın tamamen açılması konusunda kalıcı bir anlaşmaya varılamadı.

Son dönemde ise Ankara ve Erivan arasında normalleşme görüşmeleri devam ediyor. İki ülkenin özel temsilcileri aracılığıyla yürüttüğü temaslarda diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın yeniden açılması gibi başlıklar öne çıkıyor.

Mirzoyan, sınırın açılması konusunda yalnızca yolcu taşımacılığının değil, ticari geçişlerin de gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan-Türkiye sınırını yolcu ve yük taşımacılığı dâhil olmak üzere iki yönlü geçişlere açma kararını her an alabiliriz."

AZERBAYCAN-TÜRKİYE BAĞLANTISI DA YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Türkiye-Ermenistan sınırının açılması meselesi yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, Güney Kafkasya'daki ulaşım ve ticaret dengeleri bakımından da büyük önem taşıyor.

Özellikle Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve bölgesel ticaret yollarının açılması, bölgedeki normalleşme sürecinin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Azerbaycan ile olan stratejik ilişkileri ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış süreci de sınır meselesini bölgesel açıdan daha önemli hale getiriyor.

SINIR KAPILARI AÇILACAK MI?

Mirzoyan'ın açıklamaları sınırın açılmasına yönelik beklentileri yeniden artırdı. Ancak Ermeni Bakan'ın sözleri henüz sınırın açıldığı anlamına gelmiyor.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı halen kapalı durumda. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında gerçekleştirilecek temasların, sınırın geleceği ve Güney Kafkasya'daki normalleşme süreci açısından belirleyici olması bekleniyor.