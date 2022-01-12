'Yine tarih yazdık' diyerek duyurdu! On binlerce kişinin maaşına zam

Metal iş kolunda 130 bin işçiyi ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi için günlerdir beklenen haber geldi. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. İlk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 10 zam ve 3 lira 70 kuruş seyyanen zam ikinci 6 ay için ise saat ücretine yüzde 30 zam kararı alındı. Sözleşmeyle birlikte sosyal haklarda da yüzde 35'lik bir artış yapıldı. İşte Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin detayları...

İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı.

İmzalar atıldı

Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.