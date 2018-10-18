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Yine Sözcü, yine yalan haber! “Atanamayınca intihar etti” dediği şahıs mezun bile olmamış!..

Türkiye karşıtlarının tetikçisi, memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sü, yine yalan haber yaptı. FETÖ sayesinde cebini dolduran Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü’nün, “Atanamayan öğretmen intihar etti” haberi de yalan çıktı.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:23
Yine Sözcü, yine yalan haber! “Atanamayınca intihar etti” dediği şahıs mezun bile olmamış!..

Sözcü, bugün yine insanların dramı üzerinden bir yalan habere imza attı. Habere göre Ersin Turhan isimli bir vatandaş sınıf öğretmenliğini bitirdikten sonra atanamadığı için intihar etmişti. Osa yapılan araştırmada Ersin Turhan'ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve henüz öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı. 2017 yılından sonra kaydını yenilemeyen Ersin Turhan gerekli not ortalamasına da ulaşamamıştı.

Sözcünün "atanamayan öğretmen" dediği isim 3. Sınıf öğrencisi çıktı

Bugün yayınlanan "Atanamayan öğretmen intihar etti" başlıklı haberin baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı. Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra atanamadığı için bunalıma girerek intihar ettiği iddia edilen Ersin Turhan'ın üniversite mezunu olmadığı ortaya çıktı.

Kayıt yenilemesini de yapmamış

Habere konu olan ve intihar ettiği belirtilen Ersin Turhan isimli vatandaşın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Dahası söz konusu öğrenci bir üst sınıfa geçmek için kayıt yenileme işlemini de başlatmamış.

2017 yılından bu yana kaydı bekliyor

2017 yılından bu yana kaydını yenilemeyen Ersin Turhan isimli öğrenci, bir üst sınıfa geçebilmesi için gerekli 2.00 not ortalamasına ulaşamadığı, not ortalamasının 1.75'te kaldığı bilgisine de ulaşıldı.

Çocuğuna pantolon alamayan baba haberi de yalan çıkmıştı

Sözcü’nün intihar eden insanların mağduriyeti üzerinden kurguladığı yalan haberler bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz ay "Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba" başlıklı haberinin de yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. İntihar eden İsmail Devrim'in eşinin basına yaptığı açıklamada eşinin bunalıma girdiği ve "Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği" yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtmişti.

Kaynak: A Haber

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:23
  1. Erzincan
  2. Sözcü
  3. atanamayan öğretmen intihar etti
  4. yalan haber

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