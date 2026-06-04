Bu yüzdeye dikkat! Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Bilim insanları son noktayı koydu

Oysa felç, travma veya tümör gibi nedenlerle oluşan çok küçük beyin hasarları bile konuşma bozukluklarından hafıza kaybına, hareket kontrolü sorunlarından duygu durum değişikliklerine kadar ciddi problemlere yol açabiliyor. Tıp dünyasında, zarar gördüğünde hiçbir etki yaratmayan geniş ve kullanılmayan bir beyin bölgesi bulunduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Kısacası, bilimsel veriler insanların beyinlerinin yalnızca yüzde 10'unu kullandığı yönündeki inanışın bir efsane olduğunu ortaya koyuyor. İnsan beyni, sürekli değişen görev dağılımıyla çalışan son derece karmaşık bir sistemdir ve sağlıklı bireylerde bu sistemin tüm parçaları belirli işlevler üstlenir.