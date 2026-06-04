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Gündem 286 yıla kadar hapis istenmişti! Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde sıcak gelişme
Gündem

286 yıla kadar hapis istenmişti! Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
286 yıla kadar hapis istenmişti! Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde sıcak gelişme

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nden ret geldi. Mahkeme, dosyada tespit edilen eksiklikler nedeniyle iddianamenin yeniden düzenlenmesi için savcılığa iade edilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ancak mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza

Gündem

Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza

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