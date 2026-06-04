Kara Kuvvetleri’ne yeni güç: Süpersonik İHA-230 füze envanterde

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230 Süpersonik Balistik Füzesinin ilk kez Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

HAVADAN ATILAN BALİSTİK FÜZE

ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230, taarruzi insansız hava araçlarından kullanılmak üzere tasarlanmış havadan karaya süpersonik balistik füze olarak öne çıkıyor.

Operasyonel menzili bırakıldığı irtifa ve hıza bağlı olarak 150 kilometrenin üzerine çıkabilen sistem; hava savunma radarları, haberleşme unsurları, komuta merkezleri, hafif zırhlı araçlar ve kritik altyapı tesisleri gibi hedeflere karşı kullanılabiliyor.

GNSS destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde elektronik karıştırma ortamlarında da yüksek hassasiyetle görev yapabilen İHA-230, “at-unut” prensibiyle çalışıyor. Füze, insansız hava aracından ayrıldıktan sonra belirli bir süre serbest düşüş gerçekleştiriyor ve ardından katı yakıt motorunu ateşleyerek hedefe yöneliyor.

225 kilogram ağırlığındaki İHA-230, ön şekillendirilmiş parçacık etkili harp başlığının yanı sıra farklı hedef tiplerine yönelik çeşitli harp başlığı seçenekleriyle de kullanılabiliyor. Sistem; AKINCI, AKSUNGUR ve KIZILELMA gibi yerli platformlara entegre edilebiliyor.

İHA-230’un, düşman hatlarının gerisindeki kritik altyapıya yönelik operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli hassas taarruz kabiliyetine önemli katkı sunması bekleniyor.

İLK ATIŞ TESTİNDE 100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDEN HEDEFİ VURDU

Çok namlulu roketatar sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan roket ve füzeler konusunda önemli bir yetkinliği bulunan ROKETSAN, TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden İHA-230’u geliştirmiştir.

İHA-230 Füzesi’nin ilk atış testi kapsamında Aralık 2022’de Çorlu’dan havalanan AKINCI TİHA, Sinop’taki test sahasına ulaşmak için yaklaşık 700 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirmiştir. 25.000 ft irtifadaki AKINCI TİHA tarafından Sinop’ta belirlenen hedefe atışı gerçekleştirilen TRG230-İHA Füzesi, 100 kilometreden daha uzun bir menzilden hedefini başarıyla vurmuştur. Devam testlerinde ise 200 kilometre menzile erişilmiştir.

Öte yandan ROKETSAN, 500 kilometre menzilli 300 ER Havadan Atılan Balistik Füzesi için de geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.