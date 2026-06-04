  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı Astsubayını döven generale soruşturma! MSB harekete geçti Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin" Bakan Şimşek ‘İslami finans varlıklarında fırsatlar var’ diyerek duyurdu Türkiye 9. Sırada hedef ilk 5 HÜDA PAR’dan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini hızlandıracak adım! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Belediye başkanının katili kız kardeşi çıktı! Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu! 1 Temmuz'da Başlıyor! İçecek Ambalajını Getirene 1 TL İade Apple, MAX'a kısıtlama getirdi Savaş kızıştı "Yasa dışı bahis reklamı" soruşturması! Sadettin Saran'a hapis cezası
Gündem Günün en acı haberi Samsun'dan
Gündem

Günün en acı haberi Samsun'dan

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Günün en acı haberi Samsun'dan

Günün en acı haberi Samsun'dan geldi. Atakum ilçesinde 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde, apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta, 1,5 yaşındaki E.Y. yaşadıkları apartmanın 5. katındaki pencereden beton zemine düştü.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Kene kabusu tekrar ortaya çıktı! 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kene kabusu tekrar ortaya çıktı! 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Yerel

Kene kabusu tekrar ortaya çıktı! 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti
Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti

Gündem

Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti

Yürekleri dağlayan kene faciası: 15 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti
Yürekleri dağlayan kene faciası: 15 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti

Yaşam

Yürekleri dağlayan kene faciası: 15 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23