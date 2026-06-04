Günün en acı haberi Samsun'dan
Günün en acı haberi Samsun'dan geldi. Atakum ilçesinde 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde, apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta, 1,5 yaşındaki E.Y. yaşadıkları apartmanın 5. katındaki pencereden beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.