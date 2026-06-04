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Gündem Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti
Gündem

Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan DEM Partili Sırrı Sakık'ı kabul etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEM Partili Sırrı Sakık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

 

DEM Partili Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, 'Demokratik Toplum ve Barış' sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim.

Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.

 

 

Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım.

Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum."

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Yorumlar

Ahmet Kar

Vay Sırrı Sakıkta sakal koyuvermiş,Erdoğanın yeni Anayasayı çok rahat geçireceği belli oldu,Allah samimiyetlerini arttırsın Demlensinler bakalım,bakalım demine....
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