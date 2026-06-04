  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu! Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… “Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor” Bakan Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını duyurdu: 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyoruz AYM’den nafaka için tarihi karar Varlık Barışında en çok merak edilenler Rusya hücuma geçecek Savaş kararı aldı Devlet Bahçeli Özgür Özel'e bu sefer çok sert çıkıştı! Türkiye'den mayıs ayında 22.504 milyar dolarlık ihracat Böcek'ten seçim rüşveti itirafı! Adaylık için 1.9 milyon Euro, 15 milyon TL ve 200 bin dolar Seçim Rüşveti 1 değil, 2 değil 3 değil… Phuketçi başkanın personeli yarış atı kodamanı çıktı
Gündem Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor
Gündem

Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor

Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergâhları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde “kırmızı alan” uygulaması yapılacak. İşte alınan tedbirlerin detayları…

Edinilen bilgiye göre, NATO Ankara Zirvesi dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Bu kapsamda, kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.

Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek.

Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek.

Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.

Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.

Hazırlıklar, geçen yılki NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması dikkate alınarak en az bu büyüklükte bir katılım senaryosuna göre yürütülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, 36. NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı gerçekleştirilmişti.

İlgili yöneticilerin de katıldığı toplantıda, zirveye ilişkin güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtildi.

Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne bizzat katılacak
Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne bizzat katılacak

Gündem

Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne bizzat katılacak

Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak
Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak

Gündem

Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23