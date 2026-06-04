CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı! Kılıçdaroğlu’ndan o soruya “umarım” cevabı geldi
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. Yapılan seçimde Mahir Polat oy çokluğuyla Başkan seçildi. Parti içindeki hizipçi vekil ve delegelerin ele alındığı öğrenilen toplantı sonrası gazetecilerin haftaya grup toplantısı yapıp yapmayacağına ilişkin sorusunu cevaplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber" karşılığını verdi.
CHP'de YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.