CHP’li Cemal Canpolat’ın ses kaydı canlı yayında dinletildi! Localar delege pazarı gibi

Kongre kürsüsünden partideki çürümeyi itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'ın, "Belediye localarında delege pazarı kurabilirsiniz! CHP delegeleri onurlarını, haysiyetlerini satacak bir örgüt değildir" feryadı, partide dönen rüşvet ve makam pazarlıklarını gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu'nun Adayına Karşı Para Gücü

Rezaleti köşesinden ve ekranlardan sert sözlerle eleştiren Ali İhsan Karahasanoğlu, 2023 yılındaki kongrede Ekrem İmamoğlu ve ekibinin delegeleri parayla bağladığını belirtti. Karahasanoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak bilinen Cemal Canpolat'ın karşısına Özgür Çelik çıkartıldı. Delegeler satın alınarak Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı yapıldı" dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun Tokat Gibi Analizi

Ali İhsan Karahasanoğlu: "Evet, İstanbul İl Başkanlığı'nda adaydı Cemal Canpolat. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak biliniyordu. Özgür Çelik karşısına çıkartıldı ve delegeler satın alınarak, Cemal Canpolat aday olarak seçileceği düşünülürken, Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı oldu.

Cemal Canpolat'ın bu konuşması da ya İstanbul İl Kongresi'ndeki bir konuşma veyahut da ondan sonraki, belki de CHP'nin büyük kurultayında bir ay sonraki genel başkanlık seçimi öncesinde yapılan konuşma olması gerekir.

Dolayısıyla açık, net olarak; Cemal Canpolat'ın AK Parti'ye yakın birisi falan olduğunu iddia edecek bir tane Allah'ın kulu çıkmaz! Yeni bir tartışma da değil ki, 'Ya menfaati için şimdi tekrar koltuğa oturmak için bunlar bu yalan iddialarla gündeme geliyorlar' denilebilsin. Ta 2023 yılında yapılan bir konuşmadan bahsediyoruz. O tarihte de delege satın alındığını Cemal Canpolat söylüyor.

Buyursun Ekrem İmamoğlu taraftarları! Buyursunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'düşkün' ilan edecek kadar düşen, seviyesizleşen Karar gazetesindeki yazarlar! Buyursunlar Cemal Canpolat'ın bu konuşmasını bir irdeleler, bir masaya yatırsınlar, görelim."