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Yerel Yine şişede durduğu gibi durmadı! İçeride alem dışarıda silahlı çatışma
Yerel

Yine şişede durduğu gibi durmadı! İçeride alem dışarıda silahlı çatışma

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:09:58 - 2024-05-21 16:09:58
Yine şişede durduğu gibi durmadı! İçeride alem dışarıda silahlı çatışma

Sakarya’da alkollü eğlence mekanı çıkışında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakların atış poligonuna döndüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan kavga bir süre sonra silahlı çatışmaya döndü. Şehrin merkezinde bulunan sokakların adeta atış poligonuna döndüğü anlarda kurşunlar, oto galeride park halinde duran bir otomobile ve bölgede bulunan bir zincir marketin camına isabet etti.

Yaralananın olmadığı olayda, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında hususa ilişkin çalışma başlattı. Alkollü mekan çıkışı meydana gelen silahlı çatışma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin park halindeki hafif ticari aracın içinden karşı yolda bulunan bir grubun üstüne kurşun yağdırması sonrasında çıkan çatışma, tarafların koşarak kaçan hafif ticari aracı yakalamaya çalıştığı anları yer aldı. Ayrıca karşılıklı ateş edilmesi esnasında bölgeden geçen otomobillerin geçmesi de kameralara yansıdı.
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