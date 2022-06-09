Yine sil baştan! Yanar Döner Ahmet Takan Cumhurbaşkanı adayı önerdi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Korkusuz Yazarı yanar döner Ahmet Takan, cumhurbaşkanı adayı için öneride bulundu.

Takan, 'İlhan Kesici’ye ne dersiniz?..' başlıklı yazısında, AREA Araştırma başkanı Murat Karan’ı elindeki veriler ve gözlemler doğrultusunda bir şeyler söylemesi için epey zorladığını ileri sürdü.

Ahmet Takan, Karan'ın, masada kimsenin itiraz etmeyeceği, vatandaşta ise karşıtı en az olan adayın CHP Milletvekili İlhan Kesici olduğunu söylediğini öne sürdü.

Ancak Karan'ın Kesici'nin dezavantajının 40 yaş altı seçmen tarafından tanınmaması olduğunu söylediğini belirten Takan, Karan'ın Kesici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında tüm ayarlarını bozacağını iddia ettiğini yazdı.

Murat Karan'ın önerisinin üzerinde çok dikkatle durulması gereken bir öneri olduğunu savunan Takan, "A dostlar, bundan daha net ne yazabilirim ki!.." dedi.

İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden ilk isim olmuş ve CHP'lilerden linç yemişti!

2018'de yeni sistemin ilk Başkan'ı olan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik, CHP Milletvekili İlhan Kesici'den gelmişti.

CHP'li Kesici'nin Başkan Erdoğan'ı tebrik etmesini hazmedemeyen CHP'liler sosyal medyada linç kampanyası başlatmıştu. CHP'liler lince maruz kalan Kesici için disiplin soruşturması başlatılmasını istemişti.