Yine salladı! Bay felâket’ tellalı!

Çözüm önerileri sunmak yerine sadece hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, virüs salgınına karşı verilen mücadeleyi unuturcasına dünyanın kıskandığı dev şehir hastanelerinin, otoyolların, havaalanlarının israf olduğunu tekrarladı.

“Bu CHP ülkenin başına bela” dedi!

Kılıçdaroğlu, “Ama bir tek parti var CHP, bu ülkenin başına bela. CHP de olmasa hiç itiraz eden kimse olmayacak. Bu CHP olmasa belki bu sorunlar da olmayacak. Hayatın gerçeği farklıdır” diye ironi yapmayı da ihmal etmedi. Felaket tellalığında bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Devlet liyakatle, akılla yönetilir. Devlet şeffaf, düzgün, ahlaklı olur. Şu anda bir ekonomik buhranın içindeyiz. Kriz yok resmen buhran var. Kişi evine ekmek götüremiyorsa ve bu kişi bir değil de milyonlarsa bu ülkede bir ekonomik buhran vardır.

Tek bildiği: damat ve “TV’ye çık”

Kendisine (Erdoğan) şu çağrıyı yaptım, ‘Bir ekonomik buhran içindeyiz televizyona çık de ki, ‘Ben bu ekonomik buhrandan Türkiye’yi şu düzenlemelerle çıkaracağım. Madde bir, madde iki, maddeyi üç, madde 4.’ Hepimiz de dinleyelim ve ona göre de takipçisi olalım. Bakalım, bunu yaptı mı, yapmadı mı? Gerçekleştirdi mi, gerçekleştiremedi mi? Şu anda böyle bir şey yok. Ne onda var ne damatta (Albayrak) var. ‘Ekonomi pik yaptı.’ Dinle bakayım esnafı. Neresi pik yaptı? ‘Ekonomi düzeliyor.’ Neresi düzeldi?”