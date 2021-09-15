Yine sağlık üzerinden tehditler! Medikalciler eyleme hazırlanıyor

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Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde, "ameliyatlar durabilir" tehdidi ile devleti sıkıştıran medikalciler, o tarihte kendilerine boyun eğilmemesi sonrasında, anlaşmalara imza atmışlar ve şişik faturalarının bir kısmından vazgeçmişlerdi.

Aynı tehdide başladılar

Milletin tek kuruşunun bile hesabını ince ince yapan AK parti iktidarı, şişirilmiş faturalardaki alacaklarını makul seviyeye indirdiği medikalcilere, ödemelerinin büyük çoğunluğunu yaptığı halde, şimdi yine aynı tehditler savruluyor, "Ameliyatlar durabilir" deniliyor.

Eyleme hazırlanıyorlar!

Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, Birgün'e konuştu. 16 Eylül'de Ankara'da miting yapacaklarını söyledi. Delikanlı'nın şu açıklamaları, muhalif medyada "ameliyatlar durabilir" tehdidi ile yayınlandı:

"Firmaların neredeyse tamamı bankaya borçlu. Bugün bile alacaklarının tamamını alsalar zaten vergilere, maaşlara ve borçlara gidecek, belki yetmeyecek bile. Firmalar kepenk indirmedi ama fiili olarak batmış durumda. Yerli firmalar hammadde ve malzeme temin edemediği için bu sisteme yalnızca global firmalar dayanabilir ve bunun sonu tekelleşmeye gider."

Oysa ki medikalciler, bir yıl önce de, "Devletin dayattığı anlaşmayı yapamayız, iflas ederiz. Biz iflas edersek, bütün Türkiye'deki acil ameliyatlar bile durur." tehdidinde bulunmuşlardı. Ancak yapılan tüm bu tehditlerin boş olduğu, hemen sonrasında yaşanan gelişmelerle anlaşılmıştı.

2020'de yapılan haberlerde aynıydı!