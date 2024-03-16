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Siyaset Yine rezil oldu! Haçlı ordusu öyle değil böyle olur şaban
Siyaset

Yine rezil oldu! Haçlı ordusu öyle değil böyle olur şaban

Yeniakit Publisher
2024-03-16 12:59:00 - 2024-03-16 13:06:38

CHP yalakası Halk TV’nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, CHP/HDP/DEM’in İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirenleri Haçlı ordusuna benzetme küstahlığında bulundu!.. Aynı Şaban Sevinç, Haçlıların kilise olarak kalmasını istediği Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına karşı çıkmıştı!..

 yeniakit.com.tr 

CHP’nin arka bahçesi haline gelen ve partiden aldığı paralarla yandaş haberler yaptığı ortaya çıkan Halk TV’nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, TV100’de katıldığı canlı yayında beyin yakan ifadeler kullandı.

2019 seçimlerinde CHP/HDP/İYİ Parti oylarıyla seçilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP’nin adayı olan, HDP/DEM’in tavşan adayla üstü örtülü destek olduğu Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Şaban Sevinç, CHP’li İBB adayına herkesin karşı olduğunu ileri sürdü.

Bu sırada Şaban Sevinç’in kullandığı ifade büyük infiale neden oldu. Sevinç, İmamoğlu’na muhalif olanları haçlı ordusuna benzetmeye kalkıştı.

Ayasofya karşıtı Şaban!..

Aynı Şaban Sevinç, Ayafoya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı zaman laik atak geçirmişti. Ayasofya’nın açılmasını eleştiren Şaban, Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okumasına da laf ederek laikliğin tehlikede olduğunu söylemişti.
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Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okumasına karşı çıkan Şaban Sevinç’in İmamoğlu muhaliflerine haçlı ordusu benzetmesi yapması büyük tepki çekti. Skandal sözleri eleştiren vatandaşlar, “İmamoğlu’nu eleştirerek değil, Ayasofya’nın cami olmasına karşı çıkarak haçlı olunur!..” yorumlarına bulundular.

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