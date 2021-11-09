Yine odaTV yine algı operasyonu!

İslam'a ve Müslümanlara yönelik kini bir türlü bitmek bilmeyen odaTV, yine kirli bir algı operasyonuna girişti. Bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ekim ayında yenilenen Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ne kafayı takan karanlık yayın organı, artık can sıkıcı hale gelen "Laiklik elden gidiyor" edebiyatı yaptı. MEB'in taslak ders kitabı ve eğitim araçlarının incelenmesine ilişkin kriterleri arasındaki “milli ve manevi değerlerin, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulacağı, toplumun giyim ve hayat tarzının gerçekliğe uygun olarak yansıtılacağı” cümlesini "dikkat çekici" bulan odaTV, söz konusu kriterlerden kimsenin aklına gelmeyecek bir sonuç çıkarmayı da ihmal etmedi. İslam karşıtı bir sendika olan Eğitim-İş'in genel başkanı Kadem Özbay'ın “Zaten AKP tarafından gericileştirilen eğitim sisteminin, ‘kindar ve dindar nesil’ yetiştirme hedefi doğrultusunda daha mezhepçi, ayrımcı hale getirileceğini düşündürüyor. Ders kitaplarında zaten var olan toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili sorunlar daha da ağırlaşacak, kitaplarda cinsiyetçi, ırk ve dini temelli mesajlara ve temsillere açık ve örtük bir şekilde daha fazla yer verilecektir. fadelerden de anlaşılacağı üzere ders kitaplarının içeriklerine tarikatların, cemaatlerin kanaatleri sokulmak isteniyor. ‘Toplumun tüm katmanları’ ifadesiyle tarikatların, milli eğitim eliyle desteklenmesi, bunun artık olağan hale gelmesi amaçlanıyor” zırvalarına sözde haberinde yer veren odaTV, manipülasyondan vazgeçmeyeceğini bir defa daha kanıtlamış oldu.